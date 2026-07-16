В Париже прошла протестная акция против участия украинских военных в параде 14 июля. Депутат Михаил Шеремет допустил, что президент Франции Эмманюэль Макрон может столкнуться с правосудием за предательство интересов простых французов.
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