Омбудсмен Лантратова попросила прокурора защитить права школьника

В Красноярском крае школьнику отказали в зачислении в 10-й класс из-за ошибки на "Госуслугах". Яна Лантратова обратилась к прокурору Роману Тютюнику для защиты прав учащегося и устранения бюрократических препятствий в получении образования.
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