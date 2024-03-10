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Мать Гуменника о программе на тему русского авангарда: «Петр любит современное искусство, не пропускает значимых выставок. К Кандинскому у нас в семье отдельная любовь»

9 марта Гуменник представил номер под музыку Александра Скрябина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

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