НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддерживают иск «Сити» против АПЛ из-за правил работы со спонсорами. На стороне лиги 10-12 клубов, включая «МЮ» и «Арсенал» (Daily Mail)

Ранее манчестерский клуб начал юридический процесс против Премьер-лиги с целью отменить правила о сделках с ассоциированными сторонам и добиться возмещения ущерба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх