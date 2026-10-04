Новое поколение российского кино: 8 юных актёров, которых уже заметили

Среди российских актёров есть те, кто начал сниматься раньше, чем пошёл в школу. Кто-то впервые попал в кадр в годовалом возрасте — в фильме собственного деда, кто-то оказался на съёмках после того, как мама заметила объявление о кастинге, а кто-то параллельно с кино выходит на театральную сцену, играет на фортепиано и выступает на музыкальных конкурсах.
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