Новое поколение российского кино: 8 юных актёров, которых уже заметили

Среди российских актёров есть те, кто начал сниматься раньше, чем пошёл в школу. Кто-то впервые попал в кадр в годовалом возрасте — в фильме собственного деда, кто-то оказался на съёмках после того, как мама заметила объявление о кастинге, а кто-то параллельно с кино выходит на театральную сцену, играет на фортепиано и выступает на музыкальных конкурсах.