Заммэра Москвы Ефимов: по КРТ в Солнцеве возведут жилой и деловой кварталы

В Солнцеве сегодня реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова за работы, направленные на реорганизацию ранее неэффективно используемой земли, отвечают правообладатель участка и оператор, которого назначил город.