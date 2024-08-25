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Заммэра Москвы Ефимов: по КРТ в Солнцеве возведут жилой и деловой кварталы

Заммэра Москвы Ефимов: по КРТ в Солнцеве возведут жилой и деловой кварталы

В Солнцеве сегодня реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова за работы, направленные на реорганизацию ранее неэффективно используемой земли, отвечают правообладатель участка и оператор, которого назначил город.

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