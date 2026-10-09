Актриса Ольга Кузьмина поделилась кадрами с дня рождения дочери

Озвучившая Чебурашку в одноименном фильме актриса Ольга Кузьмина показала свою дочь. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с дня рождения Миры-Марии.
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