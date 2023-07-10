Закон, порядок, государство

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  • Юрий Ded
    А на фига это старьё вытащили на свет через 10 лет . Десять лет работает закон и чё много пострадавших ? Пущай боятся...Из пенсии вычтут ...
  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...

В Самарской области транспортные полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие для детей

В Самарской области транспортные полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие для детей

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте и представители Общественного совета при линейном отделе встретились с воспитанниками центра «Искра», отдыхающими в оздоровительном лагере «Юность».

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