В Самарской области транспортные полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие для детей

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте и представители Общественного совета при линейном отделе встретились с воспитанниками центра «Искра», отдыхающими в оздоровительном лагере «Юность».
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