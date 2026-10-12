Происшествия
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Происшествия

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Новый выпуск проекта «Код чести» о работе сотрудников Следственного комитета России в Алтайском крае

Новый выпуск проекта «Код чести» о работе сотрудников Следственного комитета России в Алтайском крае

Уникальные подробности расследования уголовного дела о приготовлении к контрабанде краснокнижных соколов-балобанов.

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