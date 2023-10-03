О Второй Мировой войне с другой (немецкой) стороны

Наверное, мне стоит об этом написать. Может быть, когда я изложу свои мысли и чувства бумаге, я выдохну, и она меня отпустит.
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