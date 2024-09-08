Сначала к психологу: в Госдуме предложили ввести новую процедуру для пар при разводе

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, который обяжет семейные пары, где есть несовершеннолетние дети или один из супругов не согласен на развод, пройти консультацию у семейного психолога, передает РИА Новости.