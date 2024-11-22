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В России создадут союзы между нашими автоконцернами. Кто с кем будет делить расходы?

В России создадут союзы между нашими автоконцернами. Кто с кем будет делить расходы?

Власти РФ планируют создавать мини-консорциумы между игроками российского автопрома и софинансировать их затраты на разработку отечественной автомобильной платформы, заявил недавно глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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