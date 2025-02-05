Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Понятно, что Байден, поддерживая режим Зеленского и нашпиговывая его

Понятно, что Байден, поддерживая режим Зеленского и нашпиговывая его, словно кишки поросёнка фаршем, дабы изготовить колбаски, действовал в направлении выгоды США и, возможно, собственной.

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