Поводом стали публикации артиста и его высказывания, которые в местных СМИ расценивают как поддержку Израиля В Турции разгорелся общественный резонанс вокруг концерта Максима Галкина* в Стамбуле — сотни пользователей соцсетей требуют отменить выступление и запретить артисту въезд в страну пожизненно, сообщает РИА Новости.
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