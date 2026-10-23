Поводом стали публикации артиста и его высказывания, которые в местных СМИ расценивают как поддержку Израиля В Турции разгорелся общественный резонанс вокруг концерта Максима Галкина* в Стамбуле — сотни пользователей соцсетей требуют отменить выступление и запретить артисту въезд в страну пожизненно, сообщает РИА Новости.