Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич с визитом на ´Бобруйскагромаш´.

Cегодня с рабочим визитом ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ посетил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич при участии первого заместителя Министра промышленности Александра Огородникова, первого заместителя председателя Минского горисполкома Надежды Лазаревич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии