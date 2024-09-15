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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич с визитом на ´Бобруйскагромаш´.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич с визитом на ´Бобруйскагромаш´.

Cегодня с рабочим визитом ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ посетил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич при участии первого заместителя Министра промышленности Александра Огородникова, первого заместителя председателя Минского горисполкома Надежды Лазаревич.

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