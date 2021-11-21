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Тюркский цвет карты Эрдогана

Тюркский цвет карты Эрдогана

12 ноября на одном из Принцевых островов в Мраморном море (городская черта Стамбула) состоялся долго готовившийся восьмой саммит учреждённого в 2009 году Совета сотрудничества тюркязычных государств, или, как он назывался… Показать полностью.

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