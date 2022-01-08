Эксперты назвали примерную массу космического мусора на орбите Земли

Вокруг Земли продолжают вращаться свыше 170 миллионов обломков космического мусора.Более 170 миллионов обломков космического мусора размером до сантиметра продолжают вращаться вокруг Земли, создавая серьезную опасность для космических аппаратов.
Вокруг Земли продолжают вращаться свыше 170 миллионов обломков космического мусора.Более 170 миллионов обломков космического мусора размером до сантиметра продолжают вращаться вокруг Земли, создавая серьезную опасность для космических аппаратов.
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