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Рахимов об 1:1 с «Оренбургом»: «Рубину» нужно было раньше решить игру, когда были моменты в контратаках»

– Снова досадная ничья. Почему во втором матче подряд не удается сохранить победный счет в концовке? – Сложно сказать.

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