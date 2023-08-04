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Экстренные службы Новороссийска подтвердили сообщения о взрывах

Экстренные службы Новороссийска подтвердили сообщения о взрывах

В акватории города Новороссийск и села Мысхако в Краснодарском Крае утром в пятницу, четвертого августа, прозвучали взрывы.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Каким образом эти катера-камикадзе атакуют Новороссийск? Что происходит? Кто запустил эти катера на Новороссийск? Явно не с территории УкРуины они пошли! Их запустили с какого то судна, при чем из той части Черного моря, которая весьма далека от УкРуины. Эта часть Черного моря контролируется Черноморским флотом и Береговой охраной ПС ФСБ. И как это все контролируется? Если посмотреть на карту, то вопросов много, ответов мало. Есть над чем работать!!!!!
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