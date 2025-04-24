Трамп предпочел дать ответ на вопрос о санкциях против РФ через неделю

REUTERS/Nathan Howard Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы через неделю дать ответ на вопрос о новых санкциях против России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.
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