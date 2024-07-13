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Вместо магнитиков: Япония (Ч.4)

Вместо магнитиков: Япония (Ч.4)

﻿﻿Итак, Пикачу сообщил, что карма стучится в дверь и спрашивает, где продолжение)) Спасибо каналу карма, что меня пнули) Не совсем соответствует предыдущему посту, но мне хотелось и вам его показать) Когда не следуешь маршруту экскурсии, а просто следуешь навигации до отеля, то можно увидеть много интересного, на что даже местные не особо ходят) "Ну я слышал, были ездовые собаки, но ездовых кошек было слишком много.

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