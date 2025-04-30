Логисты прогнозируют еще больший всплеск спроса на доставку из Китая

Авиадоставка, перевозка малогабаритных грузов и доставка из Китая стали самыми популярными логистическими услугами в первом квартале 2025 года по версии крупных транспортных компаний — ГК "Деловые Линии" и федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".