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Логисты прогнозируют еще больший всплеск спроса на доставку из Китая

Логисты прогнозируют еще больший всплеск спроса на доставку из Китая

Авиадоставка, перевозка малогабаритных грузов и доставка из Китая стали самыми популярными логистическими услугами в первом квартале 2025 года по версии крупных транспортных компаний — ГК "Деловые Линии" и федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".

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