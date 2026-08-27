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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» связался с «Ньюкаслом» по поводу аренды Вольтемаде

«Наполи» рассматривает возможность подписания Ника Вольтемаде на правах аренды. По информации инсайдера Фабрицио Романо , неаполитанский клуб связывался с « Ньюкаслом » на предмет возможного трансфера немецкого форварда.

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