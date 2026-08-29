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Царьград

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Тихий убийца печени уносит тысячи жизней, но 60% смертей можно отменить

Тихий убийца печени уносит тысячи жизней, но 60% смертей можно отменить

Рак печени занимает третье место в мире по уровню смертности среди всех видов онкологии.Рак печени входит в тройку самых смертоносных онкологических заболеваний на планете, а число смертей от него продолжает расти.

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