Тихий убийца печени уносит тысячи жизней, но 60% смертей можно отменить

Рак печени занимает третье место в мире по уровню смертности среди всех видов онкологии.Рак печени входит в тройку самых смертоносных онкологических заболеваний на планете, а число смертей от него продолжает расти.
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