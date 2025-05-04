Путин рассказал, как пил чай с Клинтоном в своей кремлёвской квартире

Российский президент Владимир Путин показал журналисту Павлу Зарубину камин в своей кремлёвской квартире, у которого пил чай с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном и председателем КНР Си Цзиньпином.
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