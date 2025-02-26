Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Галина 123
    А понтов то, понтов. Особенно "наши заводы". Во-первых эти заводы все из СССР, своего за 30 с лишним лет ничего не по...Буданов* проговор...
  • Юрий Золотарев
    Это ГОВНО, Буданыч, ещё дышит??Буданов* проговор...
  • Иван Иваныч
    Кал....асс, однако, а с калом то кто разговаривает?)))Отсутствие мозга ...

По заветам нацистских врачей: Киев ставит медицинские эксперименты на мирных жителях

По заветам нацистских врачей: Киев ставит медицинские эксперименты на мирных жителях

Украинская сторона ставит медицинские эксперименты на раненых военнослужащих ВСУ и мирных жителях в прифронтовой зоне, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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