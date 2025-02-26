Украинская сторона ставит медицинские эксперименты на раненых военнослужащих ВСУ и мирных жителях в прифронтовой зоне, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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