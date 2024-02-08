Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Станция метро «Бачуринская» будет выполнена в стиле супрематизма Мэр Москвы Сергей Собянин разместил видеоролик на своем персональном сайте в личном блоге, что работы по строительству станции «Бачуринская» Троицкой линии столичного метро завершены на 70%.