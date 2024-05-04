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«Клипперс» хотят продлить контракты Джеймса Хардена и Пола Джорджа (Эдриан Воджнаровски)

«Клипперс» большую часть серии с «Далласом» провели без Кавая Ленарда, но в клубе нацелены на сохранение звездных свободных агентов Пола Джорджа и Джеймса Хардена, чтобы они продолжили выступать вместе с Каваем, сообщают источники», – проинформировал журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

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