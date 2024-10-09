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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском

По словам «большого», в межсезонье он отрабатывал бросок. «Я доволен достигнутым прогрессом. Точно могу сказать, что чувствую себя комфортно, когда мне нужно совершить бросок.

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