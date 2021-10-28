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Власти Москвы потребовали закрыть алкомаркеты во время нерабочих дней

Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, которые специализируются на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период введенных в Москве из-за пандемии коронавируса нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

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