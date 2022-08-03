Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    Я теперь спать не буду ночами. Вот, только, узнаю, кто это такая, и сразу начну горевать!Лобода заявила, ч...
  • Владимир Вечтомов
    А почему не с мужиками?😊Цискаридзе тайно ...
  • Александр Ермак
    А какое его собачье дело, кто и что нам передаёт?Салливан бездоказ...

Сивков: подготовленные США украинские хакеры не повлияют на ход спецоперации на Украине

Сивков: подготовленные США украинские хакеры не повлияют на ход спецоперации на Украине

Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершать диверсии, атаковав российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако они не в состоянии повлиять на ход спецоперации, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх