Сивков: подготовленные США украинские хакеры не повлияют на ход спецоперации на Украине

Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершать диверсии, атаковав российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако они не в состоянии повлиять на ход спецоперации, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Подготовленные американцами украинские хакеры могут совершать диверсии, атаковав российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако они не в состоянии повлиять на ход спецоперации, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
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