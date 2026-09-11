Происшествия
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Происшествия

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В Кисловодске заместитель Председателя СК России - руководитель ГВСУ провел личный прием участников специальной военной операции

В Кисловодске заместитель Председателя СК России - руководитель ГВСУ провел личный прием участников специальной военной операции

По поручению Председателя СК России в городе Кисловодске Ставропольского края заместитель Председателя СК России – руководитель ГВСУ К.

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