Новоаннинские десантники продолжили отмечать День ВДВ автопробегом по городу: шумная колонна автомобилей и мотоциклов, украшенных флагами, пронеслась по улицам.
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Новоаннинские десантники продолжили отмечать День ВДВ автопробегом по городу: шумная колонна автомобилей и мотоциклов, украшенных флагами, пронеслась по улицам.