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Обнаружение коренного зуба тихоокеанского мастодонта в Калифорнии проливает свет на ледниковый период

В природном заповеднике калифорнийского округа Сан-Матео геоморфолог Бриджит Линч обнаружила объект, который изначально был принят за камень необычной формы.

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