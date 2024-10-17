"Нам обидно". Зачем в Кулунде закроют важный для села завод и почему жители негодуют?

Руководство объясняет остановку завода отсутствием сырья, а работники и жители Кулунды протестуют и планируют собрать митинг В селе Кулунда Алтайского края собираются закрыть завод "Кулундаконсервмолоко" из-за нехватки сырья.
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