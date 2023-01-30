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Bellator 290: Федор против Бейдера, Токов – Эблин и другие бои

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоится турнир Bellator 290. В главном событии пройдет реванш чемпиона тяжелого дивизиона Райана Бейдера (33-7) и Федора Емельяненко (40-6).

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