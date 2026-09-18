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«Голод и гражданские войны». Над миром нависла угроза сильнейшего Эль-Ниньо

«Голод и гражданские войны». Над миром нависла угроза сильнейшего Эль-Ниньо

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США подтвердило: морское течение Эль-Ниньо официально перешло в категорию «очень сильное», неофициально наделяющую его приставкой «супер».

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