«Голод и гражданские войны». Над миром нависла угроза сильнейшего Эль-Ниньо

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США подтвердило: морское течение Эль-Ниньо официально перешло в категорию «очень сильное», неофициально наделяющую его приставкой «супер».
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