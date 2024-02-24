NDP: Польшу готовят на смену УкраинеВ период тяжёлых боев на линии фронта Украины, а также сложной политической и экономической ситуации в Европе руководство НАТО приняло решение отвлечь общественность и провести учения «Стойкий защитник-24», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*
Комментарии
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Александр Пятнистый
У панлв не хватит соображадки, что их просто размажут. НАТО не вступится за них, Штаты просто "умоют" руки, вот Польша и получит последний раздел "Речи посполитой"
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17 час.
Caltar
"К сожалению, Киев вряд ли сядет за стол переговоров."-не надоело про "переговоры хрень нести?!, С кем из укропов можно "разговаривать",если их всех надо денацифицировать,ведь это они призывали,продолжают и сейчас,убивать русских,отдают приказы бить по городам нашим и так далее?!. С кем-то из верхушки нацистской Германии во время ВОВ были б переговоры,кроме капитуляции,ведь многие так любят вспоминать ту войну?!.
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13 час.
Виктор Рыбаков
Гиене Европы давно пора вырвать клыки и когти!
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12 час.
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