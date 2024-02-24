Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

У панлв не хватит соображадки, что их просто размажут. НАТО не вступится за них, Штаты просто "умоют" руки, вот Польша и получит последний раздел "Речи посполитой"

Caltar

"К сожалению, Киев вряд ли сядет за стол переговоров."-не надоело про "переговоры хрень нести?!, С кем из укропов можно "разговаривать",если их всех надо денацифицировать,ведь это они призывали,продолжают и сейчас,убивать русских,отдают приказы бить по городам нашим и так далее?!. С кем-то из верхушки нацистской Германии во время ВОВ были б переговоры,кроме капитуляции,ведь многие так любят вспоминать ту войну?!.