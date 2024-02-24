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Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

NDP: Польшу готовят на смену УкраинеВ период тяжёлых боев на линии фронта Украины, а также сложной политической и экономической ситуации в Европе руководство НАТО приняло решение отвлечь общественность и провести учения  «Стойкий защитник-24», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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Комментарии
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Александр Пятнистый
У панлв не хватит соображадки, что их просто размажут. НАТО не вступится за них, Штаты просто &quot;умоют&quot; руки, вот Польша и получит последний раздел &quot;Речи посполитой&quot;
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17 час.
Caltar
&quot;К сожалению, Киев вряд ли сядет за стол переговоров.&quot;-не надоело про &quot;переговоры хрень нести?!, С кем из укропов можно &quot;разговаривать&quot;,если их всех надо денацифицировать,ведь это они призывали,продолжают и сейчас,убивать русских,отдают приказы бить по городам нашим и так далее?!. С кем-то из верхушки нацистской Германии во время ВОВ были б переговоры,кроме капитуляции,ведь многие так любят вспоминать ту войну?!.
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13 час.
Виктор Рыбаков
Гиене Европы давно пора вырвать клыки и когти!
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12 час.

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