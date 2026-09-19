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За рулем

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Легендарный спорткар Porsche из 50-х возродился в неожиданном исполнении

Легендарный спорткар Porsche из 50-х возродился в неожиданном исполнении

Юбилейный год Porsche – 75 лет спортивной истории – марка отмечает не только ретроспективами. Вместе с Hedley Studios немцы собрали : электрическую интерпретацию модели 550 Spyder 1954 года.

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