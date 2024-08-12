Skoda тестирует «заряженный» Karoq RS c начинкой от VW T-Roc R

Испанское издание Motor.es поделилось снимками прототипа кроссовера с агрессивным дизайном. Тестовый экземпляр отличается легкосплавными колёсами размерности 245/40 ZR19, производительными тормозами с яркими суппортами и двустволкой выхлопной системы.
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