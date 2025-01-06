Театр абсурда
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Театр абсурда

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Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

В начале наступившего года подвергся травле депутат Государственной Думы Олег Анатольевич Матвейчев.

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Комментарии
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Кот Рыжый
......Так вот Коца армия не любит, даже очень. Прежде всего из-за неумеренных амбиций и тщеславия.......А Шойгу армия любит?! Или может армия боготворит Тимура Иванова?! Или всех тех ворюг-лампасоносников просто обожает?! Вот надо о чём писать! А не о журналистах. Или видимо те журналисты, не =поют хвалебные оды=, продажным генералам, не восхваляют брехливые победные рапорты? Тогда конечно! Таких журналистов не любят, особенно генералитет! Потому как правда написанная--нож острый для любого начальства!
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