Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

Кот Рыжый

......Так вот Коца армия не любит, даже очень. Прежде всего из-за неумеренных амбиций и тщеславия.......А Шойгу армия любит?! Или может армия боготворит Тимура Иванова?! Или всех тех ворюг-лампасоносников просто обожает?! Вот надо о чём писать! А не о журналистах. Или видимо те журналисты, не =поют хвалебные оды=, продажным генералам, не восхваляют брехливые победные рапорты? Тогда конечно! Таких журналистов не любят, особенно генералитет! Потому как правда написанная--нож острый для любого начальства!