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    Если бы этот пост был коньком, я бы ему нарисовал три или пять звездочек. За возраст.Демотиваторы

Если мужчина готов на все ради женщины, значит он ее любит. Если женщина готова на все ради мужчины, значит она его родила

Если мужчина готов на все ради женщины, значит он ее любит. Если женщина готова на все ради мужчины, значит она его родила

А песенка бременских музыкантов "Мы к вам приехали на час, а ну скорей любите нас! " — она точно о музыкантах? В качестве эксперимента заселяют два острова: на одном оставляют 25 женщин и одного мужчину, а на другом - 25 мужиков и одну женщину.

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