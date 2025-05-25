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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

РЖД вкладываются в экономику, но не в уголь. Вагоны ушли с сети вместе с грузами. В Тихвине становится тише. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД вкладываются в экономику, но не в уголь. Вагоны ушли с сети вместе с грузами. В Тихвине становится тише. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы правительства провести новые совещания по мерам поддержки угольной отрасли, письмо Минтранса об отсутствии необходимости скидок на перевозку твёрдого топлива на Северо-Запад и Юг и переход вагоностроительного завода ОВК на неполный рабочий день.

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