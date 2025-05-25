РЖД вкладываются в экономику, но не в уголь. Вагоны ушли с сети вместе с грузами. В Тихвине становится тише. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы правительства провести новые совещания по мерам поддержки угольной отрасли, письмо Минтранса об отсутствии необходимости скидок на перевозку твёрдого топлива на Северо-Запад и Юг и переход вагоностроительного завода ОВК на неполный рабочий день.