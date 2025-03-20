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Глава Nvidia признался, что пока никто не предлагал ему купить долю в капитале Intel

Глава Nvidia признался, что пока никто не предлагал ему купить долю в капитале Intel

Одним только запланированным заранее выступлением на открытии GTC 2025 глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не ограничился, и на последовавшей за ним пресс-конференции ответил на ряд вопросов, включая и слухи о намерении компании стать крупным акционером Intel.

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