Власти Бийска объяснили, почему вожатые в лагерях получают меньше МРОТ

Бывшие вожатые отмечают в соцсетях, что за такую зарплату и с такой ответственностью работать можно только в рамках студенческой практики Власти Бийска во время подготовки к открытию детских оздоровительных лагерей рассмотрели вопрос развития вожатского движения, пишет "Бийский рабочий".