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Аргументы недели

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Бастрыкин взял на контроль дело о неисправных сетях в массиве Проба

Бастрыкин взял на контроль дело о неисправных сетях в массиве Проба

Собственники земельных участков в Ленинградской области оплатили подключение к электросетям, но ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке изменила условия и подключила дома к неисправным коммуникациям.

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