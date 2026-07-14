Бастрыкин взял на контроль дело о неисправных сетях в массиве Проба

Собственники земельных участков в Ленинградской области оплатили подключение к электросетям, но ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке изменила условия и подключила дома к неисправным коммуникациям.
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