Водителю скорой вручили медаль за спасение тонувшего мужчины в одном из районов Карелии

О вручении государственной награды с гордостью сообщили в администрации Пряжинского района. Медалью «За спасение погибающих на водах» наградили водителя скорой помощи Пряжинского района Калабина Сергея Николаевича соответствующий приказ подписал начальник ГУ МЧС Карелии.
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