Косплеер недоделанныйЯ фиксирую это просто для истории. Как в своё время фиксировали весь бред Гитлера относительно армии Венка и «Штайнер придёт, порядок наведёт», так и я фиксирую прогрессирующую мегаломанию Зеленского (для психиатров и историков).
Дай!
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Есть такая тема.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же невозвратные потери ВСУ сейчас меньше 2-2,5 тысячи в день (ещё до сотни наёмников, в среднем), но даже если 200-400 инвалидов в день - кому они нужны на Украине? Это к вопросу о том, нужно ли нам быстро отвоёвывать территорию с большими потерями бойцов ВС РФ ради того, чтобы там остались семьи погибших, старики и сами инвалиды, когда нужно будет выплачивать им пенсии и пособия?
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7 час.
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