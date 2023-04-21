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Утечка газа и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме в Волгограде

Утечка газа и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме в Волгограде

Утечка бытового газа с последующим пожаром произошла в пятиэтажном доме в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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