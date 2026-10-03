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Царьград

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы ко Дню учителя

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению букетов. Рекомендуется обращать внимание на упругость лепестков, состояние стеблей и запах цветов, чтобы подарок порадовал учителей своей свежестью в праздничный день.

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